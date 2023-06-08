Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menyapa pedagang dan penjual di Pasar Chow Kit, Kuala Lumpur, Malaysia.

Keduanya berjalan menyusuri pasar, setelah sebelumnya mengadakan pertemuan di Seri Perdana, Putrajaya, Kamis (8/7) siang.

Presiden Jokowi disambut meriah oleh para pedagang yang berasal dari Indonesia, para pedagang juga sempat menyanyikan lagu Indonesia Raya

Presiden Jokowi dan PM Anwar tampak didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan juga menteri dari Malaysia.

Usai berkeliling, Presiden Jokowi dan PM Anwar bersama rombongan terbatas juga sempat menikmati kopi dan berincang ringan di sebuah kedai.

(fru)

