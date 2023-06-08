...

Waspada, BMKG Prediksi Fenomena El Nino dan IOD Picu Kekeringan di Indonesia

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Kamis 08 Juni 2023 19:41 WIB
BMKG memprediksi fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD) akan menyebabkan kemarau panjang di Indonesia pada bulan Juli hinga akhir tahun 2023. Fenomena El Nino disebabkkan pengaruh suhu muka air laut di Samudra Pasifik, sedangkan IOD dipengaruhi oleh suhu di Samudra Hindia, keduanya fenomena tersebut terjadi secara bersamaan di musim kemarau tahun ini.
 
Sejumlah wilayah yang berpotensi terjadi kekeringan diantaranya Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara. Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan kekeringan diimbau waspada, terutama para petani yang bisa berdampak pada kegagalan panen.

(fru)

