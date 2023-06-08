...

Warga Gunakan Air Irigasi Kotor Untuk Beraktivitas Akibat Kekeringan di Pandeglang

Iskandar Nasution, Jurnalis · Kamis 08 Juni 2023 19:26 WIB
Memasuki musim kemarau, warga Desa Bojen, Pandeglang, Banten mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Warga terpaksa menggunakan air irigasi yang kondisinya kotor rawan tercemar penyakit dan racun pestisida karena sumur warga mulai kering, sementara untuk air minum, warga harus membeli air isi ulang seharga Rp5 ribu.
 
Menurut BMKG Provinsi Banten berpotensi mengalami penurunan hujan. Pemerintah Daerah dan masyarakat diimbau untuk mengantisipasi potensi dampak kekeringan.

