Ribuan ikan di Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ditemukan mati mendadak

Fenomena ratusan ikan yang mati dan mengapung ini viral di media sosial. Ikan mati secara mendadak ini berada di sisi danau Sunter Selatan. Mayoritas ikan yang mati merupakan jenis ikan mujair

Ikan-ikan ini mengapung di setiap sisi danau. Warga kebingungan dengan banyaknya ikan yang naik ke atas

Reporter : Yohannes Tobing

Produser : Nofellisa

(rns)

