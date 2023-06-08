...

Heboh! Ratusan Ikan Mujair Mati di Danau Sunter Selatan

Yohannes Tobing, Jurnalis · Kamis 08 Juni 2023 15:35 WIB
Ribuan ikan di Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ditemukan mati mendadak
 
Fenomena ratusan ikan yang mati dan mengapung ini viral di media sosial. Ikan mati secara mendadak ini berada di sisi danau Sunter Selatan. Mayoritas ikan yang mati merupakan jenis ikan mujair
 
Ikan-ikan ini mengapung di setiap sisi danau. Warga kebingungan dengan banyaknya ikan yang naik ke atas
 
Reporter : Yohannes Tobing
Produser : Nofellisa

(rns)

