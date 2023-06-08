Ribuan ikan di Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ditemukan mati mendadak
Fenomena ratusan ikan yang mati dan mengapung ini viral di media sosial. Ikan mati secara mendadak ini berada di sisi danau Sunter Selatan. Mayoritas ikan yang mati merupakan jenis ikan mujair
Ikan-ikan ini mengapung di setiap sisi danau. Warga kebingungan dengan banyaknya ikan yang naik ke atas
Reporter : Yohannes Tobing
Produser : Nofellisa
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow