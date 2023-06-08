...

Sidang Pencemaran Nama Baik Luhut Diwarnai Kericuhan

Rio Manik, Jurnalis · Kamis 08 Juni 2023 13:30 WIB
Sidang pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti diwarnai kericuhan.
 
Kuasa hukum dan pendukung terdakwa meneriaki polisi yang berjaga akibat tidak bisa masuk ke gedung pengadilan. 
 
Aksi saling dorong pun terjadi saat pendukung terdakwa mencoba memaksa masuk ke dalam gedung.
 
Kericuhan hingga nyaris baku hantam juga terjadi antar 2 kelompok pengunjuk rasa di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
 
Diketahui, agenda sidang keenam ini adalah mendengarkan keterangan saksi dari Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
 
Kontributor: Rio Manik 
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

