Layanan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur hari Kamis (8/6) ditutup sementara karena Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dikabarkan akan menghadiri sidang Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty atas dugaan pencemaran nama baiknya.

Di samping gerbang PN juga tampak pemberitahuan yang menuliskan penutupan sementara PN Jakarta Timur untuk hari ini.

Akibat penutupan ini sejumlah warga terlihat mengamuk dan berteriak kepada aparat kepolisian.

Reporter: Widya Michella

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

