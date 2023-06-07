...

6 Sensasi Fancy Trip ke Bandung dengan Kereta Panoramic

Wiwie Heriyani, Jurnalis · Rabu 07 Juni 2023 19:47 WIB
Kereta Panoramic kembali beroperasi dengan beberapa rute baru membuat para pelancong kembali antusias ingin merasakan sensasi ‘fancy trip’. Sempat berhenti beroperasi, kereta panoramic kembali dihadirkan PT Kereta Api Indonesia.
 
Bagi yang ingin menjajal keistimewaan kereta panoramic, bisa mencoba rute terdekat yang beroperasi setiap hari, yakni rute Gambir-Bandung dan sebaliknya. Dengan harga tiket sebesar Rp400 ribu, ada 6 keistimewaan fasilitas yang bisa didapatkan.
 
Antara lain, pertama fasilitas luxury lounge, kedua fasilitas bagasi dengan ID card ketiga santap snack ringan hingga kuliner khas nusantara.
 
Sementara keistimewaan keempat, dipenuhi dengan jendela besar dan atap kaca kelima fasilitas Wifi hingga charging di setiap seat. Dan yang terakhir tempat duduk yang bisa diputar menghadap jendela.
 
Reporter : Wiwie Heriyani
Produser : Nofellisa

(rns)



