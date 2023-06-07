...

Petugas Nyaris Dibacok Warga, Penertiban Lahan HGU PTPN II di Deli Serdang Ricuh

Ahmad Ridwan Nasution, Jurnalis · Rabu 07 Juni 2023 19:15 WIB
A A A
Penertiban lahan HGU milik PTPN II di Jalan Kesuma, Desa Sempali, Deli Serdang diwarnai  kericuhan, Rabu(7/6).
 
Selain aksi dorong, warga yang menolak ditertibkan nyaris membacok petugas menggunakan sajam.
 
Kuasa Hukum pihak PTPN II mengatakan jika sudah melakukan negosiasi sejak setahun yang lalu namun penawaran yang terlalu tinggi dari masyarakat tidak dapat disanggupi oleh PTPN.
 
Sementara kuasa hukum masyarakat Desa Sampali mengatakan tanah yang ditertibkan sedang berproses gugatan perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
 
Kontributor: Ahmad Ridwan Nasution

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini