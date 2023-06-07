...

Pengemudi Arogan Memaki dan Meludah di Bandung, Kasus Berujung Damai

Rabu 07 Juni 2023 18:30 WIB
Inilah video arogansi pengemudi ini viral diakun TikTok @kelapkelipmouse. Pengemudi mobil minibus ini mengamuk hingga meludahi mobil pengendara lainnya. Pengemudi mobil tersebut mengeluarkan kata-kata kasar menyerang pengendara mobil lainnya.
 
Polrestabes Bandung bergerak cepat mengamankan 'abang jago dari Bandung'. Pelaku ditangkap petugas Polsek Bandung Wetan. Setelah menjalani pemeriksaan, pelaku mengakui kesalahannya.
 
Kasus pengemudi arogan ini di Jalan Aceh Bandung ini berujung damai.
 
Kontributor : Agus Warsudi
Produser : Nofellisa
Sumber: TikTok @kelapkelipmouse, ig polrestabesbandung

(rns)

