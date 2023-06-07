Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan menyebutkan partainya tetap setia bersama Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan.

Hal ini terkait munculnya nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi salah satu kandidat Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) dari Ganjar Pranowo.

Terkait pernyataan tersebut sebagai upaya untuk memecah Koalisi Perubahan, Syarief Hasan mengaku tetap berpikir positif.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Kristo Suryokusumo

