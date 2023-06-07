Seorang seniman membuat patung garuda dan patung Bung Karno yang indah. Patung raksasa itu dibuat dari kayu jati dan butuh waktu tiga tahun untuk penyelesaian.

Karya itu diciptakan I Gede Hendra Sujana, warga Banjar Pujung Kaja, Gianyar, Bali. Walaupun usianya baru 19 tahun, tangan dinginnya menghasilkan karya seni nan. indah

Seniman itu belum berniat menjual patung karyanya, karena dibuat untuk negara.

Kontributor: Ketut Catur Kusumaningrat

Produser: B.Lilia Nova

