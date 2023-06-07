...

Dikerjakan 3 Tahun, Seniman Gianyar Ciptakan Patung Garuda dan Bung Karno Raksasa dari Kayu Jati

Ketut Catur Kusumaningrat, Jurnalis · Rabu 07 Juni 2023 09:06 WIB
Seorang seniman membuat patung garuda dan patung Bung Karno yang indah. Patung raksasa itu dibuat dari kayu jati dan butuh waktu tiga tahun untuk penyelesaian.
 
Karya itu diciptakan I Gede Hendra Sujana, warga Banjar Pujung Kaja, Gianyar, Bali. Walaupun usianya baru 19 tahun, tangan dinginnya menghasilkan karya seni nan. indah
 
Seniman itu belum berniat menjual patung karyanya, karena dibuat untuk negara.
 
Kontributor: Ketut Catur Kusumaningrat
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

