DPC PDIP Batang, Jateng, merayakan Bulan Bung Karno, Selasa (6/6/2023). Perayaan dilakukan dengan tasyakuran dan memberikan santunan untuk anak yatim. Prosesi pemotongan tumpeng juga dilakukan dalam acara itu.

Dengan peringatan Bulan Bung Karno, diharapkan bisa menjaga kekompakan partai. Kader dan simpatisan PDIP juga diberi pendidikan politik untuk Pemilu 2024.

Kontributor: Suryono Sukarno

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News