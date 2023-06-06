Sungai Bengawan Solo yang berada di Perbatasan Kota Solo dan Kabupaten Sukoharjo diduga tercemar limbah, Selas (6/6). Air sungai menjadi berwarna gelap dan timbul bladu akibatnya ribuan ikan mabuk diduga keracunan limbah.

Warga pinggiran sungai berbondong-bondong menangkap ikan yang mabuk dengan alat seadanya. Fenomena ikan mabuk sudah beberapa kali terjadi di Bengawan Solo. Warga setempat menyebut fenomena ikan mabuk dengan istilah bladu.

Warga berharap Pemerintah Daerah memberi perhatian karena Sungai Bengawan Solo menjadi sumber air PDAM Solo.

Kontributor: Septyantoro

(fru)

