...

Fenomena Bladu, Ribuan Ikan Mabuk Muncul ke Permukaan Sungai Bengawan Solo

Septyantoro, Jurnalis · Selasa 06 Juni 2023 22:33 WIB
A A A
Sungai Bengawan Solo yang berada di Perbatasan Kota Solo dan Kabupaten Sukoharjo diduga tercemar limbah, Selas (6/6). Air sungai menjadi berwarna gelap dan timbul bladu akibatnya ribuan ikan mabuk diduga keracunan limbah.
 
Warga pinggiran sungai berbondong-bondong menangkap ikan yang mabuk dengan alat seadanya. Fenomena ikan mabuk sudah beberapa kali terjadi di Bengawan Solo. Warga setempat menyebut fenomena ikan mabuk dengan istilah bladu.
 
Warga berharap Pemerintah Daerah memberi perhatian karena Sungai Bengawan Solo menjadi sumber air PDAM Solo.
 
Kontributor: Septyantoro

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini