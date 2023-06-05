Seorang calon jemaah haji asal Langkat, Sumatera Utara meninggal dunia di Asrama Haji Medan. Calon haji tersebut bernama Habibah Binti Saleh (59) dari kloter 12 embarkasi Medan.

Habibah merupakan calon haji yang menggantikan orangtuanya yang meninggal dunia terlebih dahulu. Menurut keterangan dokter, Habibah mengalami serangan jantung saat hendak makan di kantin Bir Ali.

