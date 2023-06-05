Sebanyak 26.357 jemaah haji Indonesia rawat jalan maupun rawat inap di Arab Saudi. Data itu dirilis Kemenkes per 4 Juni 2023 pukul 16.00 Waktu Arab Saudi (WAS). Rinciannya, sebanyak 26.192 jemaah menjalani rawat jalan. Sedangkan 165 jemaah haji dirawat di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI).

Ada juga jemaah haji yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Kesehatan Haji Liliek Marhaendro Susilo dalam konferensi pers Senin (5/6/2023). Saat ini 71.539 jemaah yang terbagi dalam 190 kloter telah tiba di Arab Saudi.

Reporter: Binti Mufarida

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

