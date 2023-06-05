...

KPK Periksa Presenter TV Brigita Purnawati Manohara sebagai Saksi Ricky Ham Pagawak

Rizky Falupi, Jurnalis · Senin 05 Juni 2023 20:35 WIB
KPK memeriksa  Presenter TV Brigita Purnawati Manohara, Senin (5/6/2023), sebagai saksi kasus dugaan korupsi dan pencucian uang Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak. Pemeriksaan berlangsung selama hampir dua jam.
 
Brigita mengaku hanya ditanya soal uang dan mobil yang diterimanya dari Ricky. Brigita mengaku pemeriksaan hari ini hanya mengonfirmasi ulang mengingat materi pertanyaan sama seperti pada pemeriksaan sebelumnya. Hanya saja, pemeriksaan sebelumnya untuk kasus dugaan suap dan gratifikasi. Sedangkan hari ini untuk kasus TPPU.

(fru)

