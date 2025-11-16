KASUS ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasuki babak baru. Delapan orang ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya atas dasar fitnah dan pencemaran nama baik.

Tiga orang di antaranya yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar dan dr Tifa. Tiga serangkai ini dikenal sangat agresif dan terus menggelorakan isu bahwa ijazah Jokowi palsu.

Kendati demikian, penetapan tersangka ini tak dimungkiri mengundang tanda tanya besar, mengapa tuntutan transparansi justru dianggap ancaman? Mengapa publik yang bertanya dianggap menyerang?

Namun di sisi lain, benarkah ini semata soal keaslian dokumen, atau justru ada motif lain yang lebih politis? Apakah ini tentang membongkar kebenaran atau tentang membidik lawan di tengah panasnya suhu politik?

Di balik polemik ijazah Jokowi, tersisa pertanyaan tajam:Kebenaran, tuduhan, atau strategi politik? Semuanya diulas dalam Program 10 Minutes Okezone.

(zen)

