Lisa Mariana mengaku geram dengan hasil tes DNA yang diumumkan Bareskrim Mabes Polri terkait anaknya. Hasil tersebut menyebutkan, anak yang dilahirkan Lisa Mariana tidak identik dengan DNA milik Ridwan Kamil.

Atas keputusan tersebut, Lisa Mariana mengaku akan membongkar semua terkait Ridwan Kamil yang belum terungkap. Ini dikatakan Lisa Mariana di akun TikTok miliknya.

"Gue bakal bongkar semua, sakit hati," kata Lisa saat live di akun TikTok-nya.

(kem)

Follow Berita Okezone di Google News