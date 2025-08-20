Bareskrim Polri menyatakan bahwa hasil tes DNA mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil tidak identik dengan anak Selebgram Lisa Mariana, berinisal CA.

Kasubdit I Dit Siber Bareskrim Polri Kombes Rizki Agung Prakoso mengungkapkan hasil itu didapati dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusdokkes Polri.

"RK dan anak LM, CA tidak cocok DNA, atau non identik," kata Kasubdit I Dit Siber Bareskrim Polri Kombes Rizki Agung Prakoso dalam konferensi pers, di Bareskrim Polri.

(kem)

Follow Berita Okezone di Google News