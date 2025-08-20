Komedian Nunung terkejut kali pertama mendengar kabar duka tetang kepergian Mpok Alpa. Apalagi selama ini Nunung dan almarhumah saling bercerita dan menyemangati sebagai sesama pejuang kanker.

Nunung sangat terpukul hingga enggan keluar kamar seharian saat mendengar kabar Mpok Alpa meninggal dunia. Ia tidak menyangka Mpok Alpa pergi secepat ini, terutama setelah berhasil melahirkan bayi kembar.

"Duh aku syok, seharian enggak keluar kamar, diam menangis sama suamiku. Ya aku ayok, karena aku pikir Mpok Alpa sudah melahirkan dengan baik lancar, bayi sehat-sehat. Enggak mengira dan enggak mikir sampai ke situ," ujar Nunung.

(kem)

Follow Berita Okezone di Google News