Prabowo Subianto memperkuat TNI AD dengan menambah tiga grup baru Kopassus sehingga kini memiliki enam grup yang tersebar di berbagai wilayah strategis Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.

Pasukan elite baret merah yang pernah dinobatkan sebagai salah satu terbaik dunia ini kini dipimpin oleh perwira berpangkat Brigjen TNI di tiap grup, sementara markas besar tetap di Jakarta dan pusat pendidikan di Batujajar, Bandung.

Prabowo menegaskan bahwa militer kuat adalah kunci kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, serta menekankan pentingnya penyebaran pasukan agar tidak terpusat di Jawa, sehingga Kopassus dapat bergerak cepat menghadapi ancaman di berbagai daerah bersama Kodam setempat.

Penambahan jumlah grup dan peningkatan jenjang kepemimpinan diharapkan mampu memperkuat daya tempur, mobilitas, serta kesiapan Kopassus sebagai garda terdepan pertahanan NKRI.

(rvt)

