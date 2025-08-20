Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengkritik langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis. Menurut Sahroni, penangkapan itu dilakukan tidak pada waktu yang tepat, sebab definisi OTT seharusnya menangkap seseorang saat atau sesaat setelah melakukan tindak pidana. Sementara Abdul Azis ditangkap di kamar hotel usai mengikuti Rakernas Partai NasDem di Makassar, Kamis (7/8/2025) malam.

(ali)

