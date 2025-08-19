Komedian Nina Carolina atau akrab disapa Mpok Alpa meninggal dunia pada Jumat, 15 Agustus 2025 pukul 08.31 WIB. Mpok Alpa ternyata sudah tiga tahun ini melawan kanker yang ada di tubuhnya.

Kepada wartawan, Raffi mengaku dirinya tidak bisa memberitahu kepada siapapun terkait penyakit yang diderita Mpok Alpa. Mendengar kabar tersebut, Raffi tidak kuasa menahan air matanya.

"Mohon dimaafkan segala kesalahannya, semoga Mpok Alpa diterima di sisi-Nya," tutup Raffi.

(kem)

