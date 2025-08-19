Sebuah video perobekan bendera Merah Putih di MAN 1 Kota Padang viral di media sosial dan menuai kecaman publik, namun Kementerian Agama Sumatera Barat memastikan peristiwa tersebut bukan bentuk pelecehan simbol negara melainkan kesalahpahaman dalam ujian Pramuka Bantara yang diikuti 37 siswa pada 15 Agustus 2025.

Dalam ujian itu, peserta diminta memahami makna ideologi dan aturan tentang bendera, namun sejumlah siswa salah menafsirkan instruksi hingga merobek bendera menggunakan pisau kater.

Hasil kajian Kemenag menyimpulkan tidak ada unsur pelecehan, meski video yang beredar tanpa penjelasan resmi memicu salah paham publik. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa bendera Merah Putih adalah lambang kehormatan bangsa yang wajib dijunjung tinggi.

Terkait hal itu, Kepala Sekolah MAN 1 Padang telah menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi resmi.

(rvt)

