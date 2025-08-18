Bek tengah Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, tampil gemilang saat memperkuat NEC Nijmegen. Ia bermain penuh selama 90 menit dan turut mengantarkan timnya meraih kemenangan telak 4-1 atas Heracles pada pekan kedua Liga Belanda di Stadion Erve Asito, Almelo, Minggu (17/8/2025) dini hari WIB.

Sementara itu, dari pentas Liga Inggris, Manchester United mengawali musim 2025/2026 dengan hasil mengecewakan. Bermain di Old Trafford, Setan Merah harus mengakui keunggulan Arsenal setelah kalah tipis 0-1 pada laga yang digelar Minggu (17/8/2025) malam WIB.

(ali)

Follow Berita Okezone di Google News