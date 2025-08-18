Manchester United mengalami musim buruk 2024/2025 dengan finis di posisi ke-15 Liga Inggris, tersingkir dini di piala domestik, serta gagal juara Europa League meski mencapai final.

Awal kehancuran sudah terlihat sejak akhir musim sebelumnya ketika Erik ten Hag tetap dipertahankan usai juara Piala FA, namun gagal memperbaiki performa meski mendapat pemain baru.

Setelah dipecat Oktober 2024, Ruben Amorim datang dari Sporting Lisbon dengan reputasi besar, tapi keras kepala dengan formasi 3-4-3 membuat MU makin terpuruk meski sempat melaju ke final Europa League.

Konflik dengan pemain seperti Rashford dan Garnacho memperkeruh ruang ganti, meski akhirnya Amorim bersikap tegas dengan menjual mereka.

Harapan mulai muncul di pramusim ketika MU tak terkalahkan dalam lima laga dan mendatangkan amunisi baru seperti Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, serta Benjamin Sesko yang digadang jadi solusi lini depan.

Namun, ujian berat menanti karena di awal musim 2025/2026 MU langsung menghadapi Arsenal, Man City, dan Chelsea. Pertanyaannya kini, mampukah Ruben Amorim benar-benar membawa Setan Merah kembali ke masa kejayaan mereka?

(rvt)

