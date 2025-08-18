...

Haru, Komandan Paskibra di Humbahas Tetap Bertugas Saat Ayahnya Meninggal Dunia

Ali Mubarkah, Jurnalis · Senin 18 Agustus 2025 16:48 WIB
Di tengah khidmatnya peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Minggu (17/8/2025), sebuah kisah haru hadir dari Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara.
 
Seorang putra bangsa, Kevin Silaban, anggota Paskibra dari SMAN Lintongnihuta, memperlihatkan keteguhan hati yang luar biasa. Meski baru saja kehilangan ayah tercinta sehari sebelumnya, Kevin tetap berdiri tegak dan penuh tanggung jawab sebagai Komandan Paskibra Kecamatan.
 
Dengan langkah mantap, ia memimpin pasukan pengibar bendera dalam upacara sakral tersebut. Air mata mungkin mengalir di balik wajah tegar itu, namun semangat pengabdian kepada negara lebih kuat daripada duka yang sedang ia tanggung.
 
Kisah Kevin bukan hanya tentang tugas mengibarkan bendera, melainkan tentang keteguhan, cinta tanah air, dan penghormatan seorang anak kepada bangsa seraya tetap mengabadikan kenangan dan kasih kepada sang ayah yang baru berpulang.

