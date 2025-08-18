Sebuah momen haru sekaligus membanggakan terjadi pada peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 di Papua Barat Daya.

Seorang anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) menjadi sorotan publik setelah menunjukkan keteguhan luar biasa. Meski kondisi tubuhnya hampir tak mampu bertahan, ia tetap berdiri tegap dan menuntaskan tugas mulia hingga akhir.

Momen menggetarkan itu terekam dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram @perspekshit pada Senin (18/8/2025). Dalam tayangan tersebut, tampak barisan Paskibraka berjalan meninggalkan lapangan upacara dengan langkah pasti, termasuk sang anggota yang sempat hampir jatuh namun tetap menjaga kekompakan barisan.

Ketekunan dan disiplin yang ditunjukkan anggota Paskibraka ini menuai pujian luas dari warganet, sekaligus menjadi pengingat betapa besar makna perjuangan di balik setiap detik peringatan hari kemerdekaan.

