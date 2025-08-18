Suasana haru mewarnai peringatan HUT ke-80 RI di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Sejumlah anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) terlihat menangis usai melaksanakan tugas pada upacara pengibaran bendera, Minggu (17/8/2025).

Tangis para anggota Paskibraka pecah setelah terjadi insiden saat pengibaran bendera merah putih. Dalam momen tersebut, bendera sempat terbalik ketika akan dikibarkan, sehingga menimbulkan rasa kecewa mendalam bagi para petugas. Rekaman kejadian ini pun tersebar luas dan viral di media sosial.

Ketua Panitia Peringatan HUT RI Pemkab Mamasa, Welem, membenarkan adanya insiden sekaligus tangis para Paskibraka usai upacara. Menurutnya, hal itu wajar karena mereka merasa malu dan terpukul atas kejadian yang tak diinginkan tersebut.

“Mungkin mereka kecewa juga, karena kan sempat terbalik bendera,” ujar Welem yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Mamasa.

