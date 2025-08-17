...

Sombongnya Bojan Hodak, Yakin Banget Antar Persib Bandung Hattrick Juara Super League!

Tim Okezone, Jurnalis · Minggu 17 Agustus 2025 13:50 WIB
Bojan Hodak dengan percaya diri menyatakan Persib Bandung siap meraih hattrick juara Super League, keyakinan yang dibangun dari kemenangan uji coba 1-0 atas Western Sydney Wanderers dan awal manis di Liga 1 dengan mengalahkan Semen Padang 2-0
 
 Pelatih asal Kroasia ini menilai timnya memiliki mental juara, kedalaman skuad yang merata, serta pengalaman taktis dari kariernya di berbagai negara. Persib juga mendapat bekal berharga dari laga uji coba berkualitas, ditambah dukungan penuh Bobotoh di Stadion GBLA yang menciptakan atmosfer luar biasa.
 
Bagi Bojan, ini bukan sekadar target, melainkan misi membangun dominasi di Indonesia dan bersaing di level Asia, dengan keyakinan bahwa Persib bukan hanya siap bertarung, tetapi siap menang.

