Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, optimistis timnya mampu bersaing di level Asia setelah mengalahkan Western Sydney Wanderers 1-0 dalam laga uji coba. Hodak menilai Maung Bandung berpeluang besar menjuarai Super League 2025-2026 dan siap menghadapi tantangan di Liga Champions Asia 2.

Persib akan melawan Manila Digger di babak playoff pada 13 Agustus 2025, dan jika menang, mereka akan lolos ke fase grup, berpeluang satu turnamen dengan Al Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo, Joao Felix, dan Sadio Mane. Meski hanya bisa bertemu di final karena berada di zona berbeda, Persib tak gentar, apalagi musim lalu mereka menaklukkan tim yang akhirnya juara zona timur.

