...

Persib Bandung Siap Bungkam Cristiano Ronaldo dan Al Nassr Setelah Kalahkan Western Sydney Wanderers

Tim Okezone, Jurnalis · Kamis 07 Agustus 2025 15:25 WIB
A A A
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, optimistis timnya mampu bersaing di level Asia setelah mengalahkan Western Sydney Wanderers 1-0 dalam laga uji coba. Hodak menilai Maung Bandung berpeluang besar menjuarai Super League 2025-2026 dan siap menghadapi tantangan di Liga Champions Asia 2.
 
Persib akan melawan Manila Digger di babak playoff pada 13 Agustus 2025, dan jika menang, mereka akan lolos ke fase grup, berpeluang satu turnamen dengan Al Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo, Joao Felix, dan Sadio Mane. Meski hanya bisa bertemu di final karena berada di zona berbeda, Persib tak gentar, apalagi musim lalu mereka menaklukkan tim yang akhirnya juara zona timur.

(rvt)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Penetapan Tersangka Roy Suryo dkk Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Penetapan Tersangka Roy Suryo dkk Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini