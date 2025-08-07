Liga Indonesia yang musim depan berganti nama menjadi Super League menerapkan aturan baru dengan memperbolehkan klub merekrut hingga 11 pemain asing, meningkat dari sebelumnya delapan, meskipun hanya tujuh yang boleh bermain secara bersamaan di lapangan pada hari pertandingan.

Aturan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas klub di level Asia, namun juga menimbulkan kekhawatiran soal pengurangan jam bermain bagi pemain lokal yang bisa berdampak negatif bagi Timnas Indonesia.

Selain itu, klub harus mempertimbangkan beban finansial yang meningkat karena gaji pemain asing biasanya lebih tinggi. Meski begitu, pemain asing bisa menjadi motivasi dan mentor bagi pemain lokal, asal klub bijak dalam rekrutmen dan tetap mengutamakan pembinaan talenta dalam negeri.

(rvt)

Follow Berita Okezone di Google News