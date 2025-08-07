...

Polemik Kuota Pemain Asing Liga Indonesia: Perlu Sampai 11?

Tim Okezone, Jurnalis · Kamis 07 Agustus 2025 15:25 WIB
A A A
Liga Indonesia yang musim depan berganti nama menjadi Super League menerapkan aturan baru dengan memperbolehkan klub merekrut hingga 11 pemain asing, meningkat dari sebelumnya delapan, meskipun hanya tujuh yang boleh bermain secara bersamaan di lapangan pada hari pertandingan.
 
Aturan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas klub di level Asia, namun juga menimbulkan kekhawatiran soal pengurangan jam bermain bagi pemain lokal yang bisa berdampak negatif bagi Timnas Indonesia.
 
Selain itu, klub harus mempertimbangkan beban finansial yang meningkat karena gaji pemain asing biasanya lebih tinggi. Meski begitu, pemain asing bisa menjadi motivasi dan mentor bagi pemain lokal, asal klub bijak dalam rekrutmen dan tetap mengutamakan pembinaan talenta dalam negeri.

(rvt)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Penetapan Tersangka Roy Suryo dkk Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Penetapan Tersangka Roy Suryo dkk Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini