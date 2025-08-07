Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mendatangi gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Kamis (7/8/2025) pagi. Kedatangannya untuk menjalani tes DNA dari anaka Lisa Mariana.

Berdasarkan pantauan, Ridwan Kamil tiba di Gedung Bareskrim Polri pada pukul 08.57 WIB. Ridwan Kamil tampak menggunakan jas berwarna cokelat dan kacamata hitam serta celana berwarna cokelat.

Dia sempat melemparkan senyuman pada awak media dan menyapa awak media dengan kalimat Selamat Pagi. Namun, dia tak berbicara lainnya dan langsung masuk ke dalam Gedung tersebut.

Usai diperiksa, Ridwan Kamil tidak banyak komentar dan menyerahkan kasus tersebut ke tim pengacara.

