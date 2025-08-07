...

Ridwan Kamil Jalani Pengambilan Sampel Tes DNA untuk Anak Lisa Mariana

Kemas Nurrachman , Jurnalis · Kamis 07 Agustus 2025 16:22 WIB
Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mendatangi gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Kamis (7/8/2025) pagi. Kedatangannya untuk menjalani tes DNA dari anaka Lisa Mariana.
 
Berdasarkan pantauan, Ridwan Kamil tiba di Gedung Bareskrim Polri pada pukul 08.57 WIB. Ridwan Kamil tampak menggunakan jas berwarna cokelat dan kacamata hitam serta celana berwarna cokelat.
 
Dia sempat melemparkan senyuman pada awak media dan menyapa awak media dengan kalimat Selamat Pagi. Namun, dia tak berbicara lainnya dan langsung masuk ke dalam Gedung tersebut.
 
Usai diperiksa, Ridwan Kamil tidak banyak komentar dan menyerahkan kasus tersebut ke tim pengacara.

(kem)

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Penetapan Tersangka Roy Suryo dkk Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

