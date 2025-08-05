Penghapusan mural bergambar karakter bajak laut Sirohige dari anime One Piece di Sragen yang viral karena dikawal TNI, serta maraknya pengibaran bendera One Piece jelang HUT ke-80 RI, menuai perhatian publik. Meski pihak TNI membantah adanya intervensi dan menyatakan penghapusan dilakukan secara sukarela oleh warga, isu ini memicu respons dari Mensesneg Prasetyo Hadi.

Ia menegaskan bahwa pemerintah hanya akan menindak jika simbol kreatif seperti bendera One Piece digunakan untuk menggantikan atau menggeser makna bendera Merah Putih, karena simbol negara dilindungi undang-undang. Namun, jika masih dalam konteks kreativitas komunitas, hal itu dianggap sebagai bentuk kebebasan berekspresi, selama tidak menyalahi konstitusi atau menodai momen sakral kemerdekaan.

