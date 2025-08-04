Gagal meraih gelar di Piala AFF U-23 2025 bukan akhir segalanya bagi Timnas Indonesia U-23. Justru, momen ini harus menjadi cambuk agar skuad asuhan Gerald Vanenburg tampil lebih solid di ajang yang lebih bergengsi: Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Indonesia akan tampil di Grup J bersama Korea Selatan U-23, Laos U-23, dan Makau U-23. Laga ini digelar 3–9 September 2025, dan Indonesia mendapat keuntungan sebagai tuan rumah. Dukungan publik, atmosfer stadion, serta ketersediaan pemain inti di FIFA Matchday harus dimanfaatkan maksimal.

(kur)

