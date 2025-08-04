Di balik gedung megah parlemen, suara perempuan mulai menggetarkan ruang yang dulu sunyi. Mereka bukan sekadar hiasan, tapi kekuatan yang mengguncang sistem dan membawa perubahan nyata.

Setiap kata, setiap aksi, adalah gema keberanian yang memecah diam dan membuka jalan bagi generasi perempuan berikutnya.

Ini bukan hanya soal hadir, tapi soal bersuara dan berdaya. Yuk, dengerin Putri Zulhas cerita soal peran perempuan di parlemen, terutama di tengah isu keterwakilan yang masih minim di DPR!

(rvt)

