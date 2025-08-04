Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, kembali dikukuhkan memimpin partai untuk periode 2025–2030 sekaligus merangkap posisi Sekretaris Jenderal, serta melantik 37 pengurus baru DPP dalam Kongres VI di Bali.

Di saat yang sama, fenomena menjelang HUT RI ke-80 turut membawa berkah bagi pengusaha konveksi asal Karanganyar, Dendi Christanto, yang kebanjiran pesanan ribuan bendera bertema bajak laut One Piece, hingga mendongkrak omzet 2–3 kali lipat dengan penjualan merata ke seluruh Indonesia.

(rvt)

