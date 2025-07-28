...

Sidak Pasar, Walkot Bogor Pastikan Tak Ada Beras Oplosan

Ali Mubarkah, Jurnalis · Senin 28 Juli 2025 18:57 WIB
Maraknya dugaan peredaran beras oplosan jenis premium di sejumlah pasar tradisional mendorong Forkopimda Kota Bogor melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Senin siang.
 
Sidak dipimpin langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, didampingi oleh Wakapolresta Bogor Kota, serta perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Bogor. Tujuan sidak ini adalah untuk mengantisipasi peredaran beras oplosan, khususnya beras kualitas premium yang dicampur dengan beras medium, dan kemudian dijual dengan harga tinggi.
 
Selama proses sidak, tim melakukan pengecekan di sejumlah lapak dan kios beras. Hasilnya, tidak ditemukan bukti praktik pengoplosan beras seperti yang dikhawatirkan masyarakat. Namun, Wali Kota tetap mengingatkan pedagang agar tidak melakukan praktik curang yang dapat merugikan konsumen.

