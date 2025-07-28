...

Sekolah Rusak Parah, Kepsek Berutang Rp40 Juta demi Keselamatan Siswa

Tim Okezone, Jurnalis · Senin 28 Juli 2025 17:13 WIB
Gedung Madrasah Ibtidaiyah Mathla'ul Anwar Hayatul Jadidah di Kampung Cimerak, Lebak, Banten, mengalami kerusakan parah, dengan atap lapuk yang membahayakan siswa, ruang kelas nyaris roboh, serta fasilitas belajar yang tidak layak.
 
Akibat minimnya respon dari pemerintah meski sudah berkali-kali mengajukan bantuan sejak 2014, kepala sekolah Otong Safe’i terpaksa berutang Rp40 juta ke toko material demi memperbaiki atap sekolah.
 
Kondisi ini memaksa siswa, termasuk kelas 6, belajar di gazebo sederhana dan menghadapi kesulitan saat hujan, sambil dihantui kekhawatiran atap runtuh, ditambah akses jalan dan jembatan menuju sekolah yang rusak berat.

