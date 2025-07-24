...

Nathalie Holscher Panen Hujatan usai Parodikan Kehamilan Erika Carlina

Tim Okezone, Jurnalis · Kamis 24 Juli 2025 18:08 WIB
DJ Nathalie Holscher akhirnya merilis permintaan maaf setelah ramai dikecam warganet imbas diduga menjadikan kehamilan Erika Carlina sebagai bahan candaan di media sosial. 
 
Warganet mengecam konten Nathalie tersebut tak hanya karena keberadaan DJ Panda, pria yang diduga kuat ayah biologis bayi yang dikandung Erika Carlina, di dalamnya. 
 
Lebih dari itu, warganet menilai, ibu satu anak tersebut terkesan mengolok-olok Erika yang sedang hamil dengan tampil layaknya ibu hamil menggunakan daster dan perut palsu.
 
Mantan istri komedian Sule itu mengungkapkan, konten dirinya ngeDJ sambil cosplay jadi ibu hamil dibuat sebelum podcast Erika Carlina dan Deddy Corbuzier dirilis, pada 18 Juli silam.
 
Setelah podcast itu rilis, Nathalie Holscher memutuskan membatalkan project kerjasama dengan DJ Panda. Nathalie mengaku, sangat syok dan sedih atas hujatan warganet untuknya. 

(rvt)

