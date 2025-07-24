...

Rendy Kjaernett Santai Tanggapi Isu Selingkuh Lagi: Anggap Ujian Hidup

Tim Okezone, Jurnalis · Kamis 24 Juli 2025 17:34 WIB
Rendy Kjaernett kembali jadi sorotan usai beredar foto mesranya dengan seorang wanita cantik di media sosial. Isu perselingkuhan kembali menerpanya, bahkan publik mulai mempertanyakan kesetiaannya terhadap sang istri, Lady Nayoan, usai sebelumnya sempat berselingkuh dengan Syahnaz Sadiqah.
 
Rendy mengaku bingung menanggapi kabar tersebut. Ia bahkan merasa serba salah jika harus memberikan klarifikasi.
 
Soal foto yang viral, Rendy mengklaim momen tersebut terjadi saat dirinya melakukan pelayanan di gereja Sarbini, Jakarta Selatan. Setelah ibadah, ada yang meminta berfoto bersama dan ia pun menyanggupi.
 
Meski begitu, Rendy menilai pihak yang menyebarkan foto tersebut harusnya lebih bertanggung jawab untuk menjelaskan konteks yang sebenarnya. Namun ia memilih untuk tidak memperkeruh suasana dan mengambil sisi positif dari masalah ini.

