NAKEISHA Syifa, peserta asal Jakarta yang baru berusia 16 tahun, berhasil mencuri perhatian dan melangkah ke Top 23 Indonesian Idol Season XIII. Dengan bakat vokal yang luar biasa, Nakei berusaha menunjukkan kemampuannya kepada masyarakat luas.

Meski masih muda, dara yang biasa disapa Nakei ini sudah mempersiapkan diri dengan matang untuk mengikuti ajang bergengsi tersebut. Dukungan penuh dari orangtuanya semakin memotivasi Nakei, yang merasa semakin yakin dengan keputusan untuk mengikuti Indonesian Idol.

Kepercayaan diri dan dukungan keluarga menjadi kekuatan besar dalam perjalanan Nakei menuju puncak karier musiknya. Dalam pengalaman bernyanyinya, Nakei ternyata juga punya pengalaman tampil di Amerika Serikat. Cerita ini dibagikan ketika tampil di program Morning Zone.

“Waktu itu aku umur 12 tahun, aku dapat kesempatan mewakili Indonesia di acara namanya world championship of performing art di Amerika. Di sana aku nyanyi beberapa lagu dengan genre beda-beda, dan alhamdulillah aku pulang bawa tiga medali,” katanya.

