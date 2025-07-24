...

Morning Zone: Chit-Chat Bareng Nakeisha Syifa kontestan Indonesian Idol 13

Zen Teguh, Jurnalis · Kamis 24 Juli 2025 15:35 WIB
A A A
NAKEISHA Syifa, peserta asal Jakarta yang baru berusia 16 tahun, berhasil mencuri perhatian dan melangkah ke Top 23 Indonesian Idol Season XIII. Dengan bakat vokal yang luar biasa, Nakei berusaha menunjukkan kemampuannya kepada masyarakat luas.
 
Meski masih muda, dara yang biasa disapa Nakei ini sudah mempersiapkan diri dengan matang untuk mengikuti ajang bergengsi tersebut. Dukungan penuh dari orangtuanya semakin memotivasi Nakei, yang merasa semakin yakin dengan keputusan untuk mengikuti Indonesian Idol. 
 
Kepercayaan diri dan dukungan keluarga menjadi kekuatan besar dalam perjalanan Nakei menuju puncak karier musiknya. Dalam pengalaman bernyanyinya, Nakei ternyata juga punya pengalaman tampil di Amerika Serikat. Cerita ini dibagikan ketika tampil di program Morning Zone.
 
“Waktu itu aku umur 12 tahun, aku dapat kesempatan mewakili Indonesia di acara namanya world championship of performing art di Amerika. Di sana aku nyanyi beberapa lagu dengan genre beda-beda, dan alhamdulillah aku pulang bawa tiga medali,” katanya.
 
Morning Zone hadir setiap hari dari Senin hingga Jumat mulai pukul 09.00 WIB di seluruh platform media sosial Okezone mulai Youtube, Instagram, TikTok dan portal. Okezoners dapat berinteraksi langsung dengan mengirimkan komentar maupun pertanyaan untuk narasumber dari berbagai kalangan yang hadir tiap pagi.

(zen)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini