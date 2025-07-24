...

Lari 2 Km Bantu Ambulans, Juru Parkir di Maros Dapat Sepeda dan Uang Tunai dari Bupati

Ali Mubarkah, Jurnalis · Kamis 24 Juli 2025 20:20 WIB
Seorang juru parkir di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, mendadak menjadi sorotan publik setelah aksinya yang penuh kepedulian dan keberanian viral di media sosial. Pria bernama Justin, 32 tahun, rela berlari sejauh dua kilometer demi membuka jalan bagi mobil ambulans yang terjebak kemacetan di Jalan Poros Kecamatan Turikale.
 
Aksi heroik tersebut menuai banyak pujian, dan tak lama kemudian Justin menerima kejutan istimewa dari Bupati Maros, Chaidir Syam, sebagai bentuk apresiasi atas ketulusan dan dedikasinya. Dalam sebuah momen yang mengharukan, sang Bupati secara langsung mendatangi Justin yang sedang bertugas mengatur lalu lintas di depan RSUD La Palaloi, tempat ia biasa membantu warga menyeberang dan mengurai kemacetan.
 
Tanpa diduga, Bupati Maros menyerahkan sebuah sepeda baru dan sejumlah uang tunai sebagai hadiah kepada Justin. Momen tersebut membuat Justin tak kuasa menahan air mata. Ia memeluk Bupati dengan penuh haru, tak percaya bahwa tindakannya yang sederhana mendapat perhatian sebesar itu.

