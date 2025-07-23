...

Diperiksa Selama 3 Jam, Ijazah SMA dan S1 Jokowi Disita Polisi

Ary Wahyu Wibowo, Jurnalis · Rabu 23 Juli 2025 15:26 WIB
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), telah menjalani pemeriksaan di Mapolresta Solo pada hari ini. Pemeriksaan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pelapor atas kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu.
 
Pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya berlangsung selama tiga jam, dimulai pukul 10.10 WIB dan berakhir sekitar pukul 13.10 WIB. Selama proses tersebut, Jokowi dicecar 45 pertanyaan seputar tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
 
Usai pemeriksaan, Jokowi terlihat tenang saat keluar dari Mapolresta Solo. Ia sempat memberikan pernyataan singkat kepada wartawan yang telah menunggunya di pintu utama.
 
Sebagai bagian dari proses penyelidikan, pihak kepolisian turut menyita dokumen penting, termasuk ijazah SMA dan ijazah S1 milik Jokowi.

