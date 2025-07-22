Suasana berbeda terasa di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 21 Juli 2025. Di tengah sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dua penyanyi ternama Lesti Kejora dan Sammy Simorangkir hadir sebagai saksi dan justru diminta untuk bernyanyi langsung di hadapan para hakim konstitusi.

Ketua MK, Suhartoyo, secara spontan meminta Lesti Kejora menyanyikan lagu ciptaannya sendiri, sebagai bagian dari kesaksian terkait perjuangan para musisi atas perlindungan hak cipta yang lebih adil. Setelah Lesti, giliran Sammy Simorangkir yang turut menunjukkan kemampuannya di ruang sidang yang sejenak berubah layaknya panggung pertunjukan.

Momen ini menjadi simbol kuat bahwa perjuangan atas hak kekayaan intelektual tak hanya berlangsung lewat argumen hukum, tapi juga lewat suara dan karya yang menjadi napas hidup para musisi.

(ali)

