Erika Carlina mengumumkan kehamilannya. Lewat unggahan emosional, Erika menyampaikan permohonan maaf sekaligus harapannya untuk mendapatkan perlindungan selama masa kehamilan hingga proses persalinan nanti.

Setelah mengaku dirinya hamil, Erika membagikan momen pemeriksaan USG. Terlihat Erika ditemani para keluarga saat tiba di dokter kandungan.

Erika Carlina dalam podcast-nya dengan Deddy Corbuzier pada 18 Juli silam. Dia mengaku, awalnya sempat merencanakan pernikahan dengan ayah anak yang dikandungnya.

Saat pertemuan keluarga, calon ayah mertua Erika sempat memperingatkan dirinya bahwa sang anak sebenarnya sudah memiliki anak dari perempuan lain. “Soal dia menikah atau tidak, aku enggak tahu,” kata Erika.

(rvt)

