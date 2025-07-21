...

Aksi Kejar Kejaran Polisi dengan Kawanan Begal Hingga Seorang Pria Tusuk Kakak Kandung

Rievta Ikhwan, Jurnalis · Senin 21 Juli 2025 21:46 WIB
Dua peristiwa kriminal menghebohkan terjadi di Jakarta dan Bangkalan. Di Jatinegara, Jakarta Timur, seorang pria berinisial B nekat menghabisi nyawa kakak kandungnya sendiri akibat dendam lama dan pertengkaran pribadi. Usai melakukan penusukan yang menyebabkan korban tewas, pelaku melarikan diri ke Kuningan, Jawa Barat, namun berhasil ditangkap polisi dan kini terancam hukuman mati. 
 
Sementara itu, di Bangkalan, Jawa Timur, penggerebekan komplotan begal berlangsung dramatis dengan aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan. Empat pelaku, termasuk eksekutor dan penadah, berhasil ditangkap polisi dan dijerat pasal pencurian dengan kekerasan serta penadahan, menyusul aksi kejahatan mereka di sejumlah lokasi termasuk kawasan Jembatan Suramadu.

