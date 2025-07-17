Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meresmikan Gedung Kantor Pusat Sentra Komunikasi (Senkom) Mitra Polri, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, saya resmikan Gedung Senkom Mitra Polri. Semoga, gedungnya bisa dimanfaatkan dengan baik," ujar Gibran dalam sambutannya.

Dalam peresmian tersebut, Gibran menyampaikan harapannya agar keberadaan gedung baru ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peran Senkom dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Gibran menyampaikan bahwa pembangunan kantor pusat ini bukan sekadar menghadirkan bangunan fisik, melainkan menjadi simbol semangat baru dalam membangun solidaritas dan kolaborasi dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain itu, Gibran juga mengapresiasi keterlibatan Senkom Mitra Polri dalam berbagai program strategis pemerintah, mulai dari sektor pertanian hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

