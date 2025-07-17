...

Puluhan Warga Asing Terjaring Razia Operasi Patuh Agung di Bali

Rievta Ikhwan, Jurnalis · Kamis 17 Juli 2025 11:55 WIB
Dalam Operasi Patuh Agung 2025 di Bali, puluhan wisatawan asing terjaring razia lalu lintas akibat pelanggaran seperti tidak memakai helm dan tidak memiliki SIM. Dari 31 pelanggaran yang tercatat, 25 di antaranya dilakukan oleh warga asing yang sebagian besar sedang berlibur.
 
Sementara itu, di Bandung, lima bayi korban perdagangan manusia lintas negara diselamatkan Polda Jabar dan kini dirawat di Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah. Bayi-bayi berusia 3 bulan hingga 1 tahun ini mendapatkan perawatan intensif sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari pihak berwenang.

(rvt)

