Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan awal mula terbongkarnya dugaan praktik pengoplosan beras di pasaran.

Ia menjelaskan bahwa penelusuran kasus ini berawal dari kejanggalan harga beras yang tidak seimbang antara tingkat petani dan konsumen, meskipun produksi beras nasional sedang surplus.

Amran menyebutkan bahwa satu bulan sebelumnya telah terjadi penurunan harga di tingkat petani atau penggilingan, namun pada saat yang sama justru terjadi kenaikan harga di tingkat konsumen.

(ali)

